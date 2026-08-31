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Крутящееся антикрыло «Рейсинг Буллз» дебютирует в Монце. Конструкция схожа с той, что использует «Ред Булл» (It.motorsport)

Крутящееся заднее антикрыло, известное как «Макарена», появится у еще одной команды «Формулы-1». Как сообщает итальянская редакция Motorsport, «Рейсинг Буллз» опробовали такую деталь в рамках съемочного дня в Имоле.

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