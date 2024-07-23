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Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

Военных в зоне СВО захотели наказывать за использование гаджетов

В Госдуме предложили ввести арест на 10 суток для бойцов на СВО за гаджеты Дисциплинарный арест на срок до десяти суток предложили ввести для военных, которые нарушили запрет предоставления СМИ или распространения в интернете информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение.

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