В Меленках нарушитель при попытке сбежать дважды укусил росгвардейца

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.
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