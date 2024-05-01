Наталия Витренко: Через кровь и сплочённость родился праздник Первомая. Думаю, история повторится

«Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають», – Т. Шевченко Именно эти вещие строки Тараса Шевченко приходят в голову, когда узнаёшь, что власти Украины приготовили к некогда любимому нашему празднику Первомаю.
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