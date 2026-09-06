Страна и люди
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Страна и люди

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Мошенники стали использовать ИИ-ботов для обмана на дейтинг-платформах

Мошенники стали использовать ИИ-ботов для обмана на дейтинг-платформах

Мошенники все чаще используют игровые чаты и сервисы для знакомств для поиска потенциальных жертв. При этом на дейтинг-платформах злоумышленники могут выдавать за собеседников не людей, а специально созданных с помощью искусственного интеллекта ботов.

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