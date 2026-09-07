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Мировое обозрение

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Газ для производства чипов в 6000 раз опаснее CO₂ — новый катализатор разлагает его 150 часов без потери эффективности

Газ для производства чипов в 6000 раз опаснее CO₂ — новый катализатор разлагает его 150 часов без потери эффективности

Тетрафторметан (CF₄), без которого невозможно представить производство современных микрочипов, — один из самых опасных парниковых газов на планете.

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