Диетолог Русанова рассказала, в каком случае могут вредить овощи и фрукты

Диетолог Дарья Русанова: овощи и фрукты небезопасны для людей с раздраженным кишечником. Диетолог Русанова рассказала: «Овощи и фрукты, включая любимые россиянами яблоки и груши, могут быть опасными для людей с синдромом раздраженного кишечника».