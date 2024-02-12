Диетолог Русанова рассказала, в каком случае могут вредить овощи и фрукты

Диетолог Дарья Русанова: овощи и фрукты небезопасны для людей с раздраженным кишечником. Диетолог Русанова рассказала: «Овощи и фрукты, включая любимые россиянами яблоки и груши, могут быть опасными для людей с синдромом раздраженного кишечника».
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