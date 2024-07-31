Папина копия? Николь Кидман перестала прятать своих детей

Фанаты спорят, на кого похожа красавица-дочка актрисы. Николь Кидман со старшей дочкой от Кита Урбана LEGION-MEDIAНа днях 57-летняя Николь Кидман порадовала своих фанатов, появившись на публике не только с мужем Китом Урбаном, как обычно, но еще и со своими дочками.