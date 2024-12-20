ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Знаете кто это спросил? Знаете Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
"Пойдут через запятую": Путин о новых ударах. Кадыров не сдержался
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Жаль что Сталина нет,он бы не допустил такого! Самое неприятное, что я услышал на "Прямой линии" по теме приезжих – идея создания очередного проверяюще-контролирующего органа. Причем контролировать он будет сам себя внутри одной структуры – МВД. Гениальный ход, чтобы оставить все как было и ничего не менять.
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13 час.
BQ
Brigitte Queck
Валерий ! Я в полне с Вами согласна ! >Б.Кывек
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13 час.
Александр Конкин
Опять игра в поддавки. "Стреляться" надо в Румынии или Польше, а лучше Лондон..!
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12 час.
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