"Пойдут через запятую": Путин о новых ударах. Кадыров не сдержался

ЕА

Евгений Алексеенко

Жаль что Сталина нет,он бы не допустил такого! Самое неприятное, что я услышал на "Прямой линии" по теме приезжих – идея создания очередного проверяюще-контролирующего органа. Причем контролировать он будет сам себя внутри одной структуры – МВД. Гениальный ход, чтобы оставить все как было и ничего не менять.