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Путин проинформировал Моди о контактах с американскими переговорщиками

Путин проинформировал Моди о контактах с американскими переговорщиками

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о своих контактах с представителями США ― спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

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