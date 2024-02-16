Собянин назвал преимущества проекта высокоскоростной магистрали

РИА Новости/Компания "Скоростные магистрали" Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Санкт-Петербург – Москва позволит россиянам быстрее передвигаться не только между двумя столицами, но и между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.