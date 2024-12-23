Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией в госорганах оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста издания «Фонтанка» Максима Максимова, пропавшего в июне 2004 года.