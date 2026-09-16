Жители Ховрина на выставке оценят достижения столицы в сфере градостроительства

В Северном округе столицы, в парке «Ходынское поле» открылась фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя.
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