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Царьград

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Фотовыставка в Самаре: 36 архивных кадров с Гагариным и парадом 1941

Фотовыставка в Самаре: 36 архивных кадров с Гагариным и парадом 1941

Фотовыставка "Время ТАСС: Куйбышев — Самара", подготовленная информационным агентством в сотрудничестве с администрацией Самары, открылась накануне Дня города.

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