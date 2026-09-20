В Киевской области ВС России поразили склад с комплектующими для дронов

Вооружённые силы России поразили склад в Киевской области, на котором хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полёта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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