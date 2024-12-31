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Парламентская газета

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Как сэкономить в новогоднюю ночь на такси

Как сэкономить в новогоднюю ночь на такси

Заказать такси в новогоднюю ночь традиционно станет дороже по сравнению с обычными днями. На итоговую стоимость поездки повлияет снижение активности со стороны водителей, которые тоже люди, и им тоже хочется встретить Новый год.

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