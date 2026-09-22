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Царьград

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Bloomberg: Китай призвал ЕС открыть рынок для своих автопроизводителей

Bloomberg: Китай призвал ЕС открыть рынок для своих автопроизводителей

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао заявил, что Европейский Союз должен поддерживать открытость автомобильного рынка для китайских производителей, подчеркнув, что протекционизм Брюсселя может привести к глобальной рыночной изоляции.

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