МВД в Петербурге в ходе спецрейда оштрафовало почти 1 тыс. электровелосипедистов

Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге провели масштабную операцию «Электровелосипед», чтобы установить, как влияют водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) на уровень безопасности дорожного движения, сообщило 20 марта главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.