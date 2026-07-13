Вернувшись из роддома раньше срока, я застала свекровь врасплох — она вовсю хозяйничала в моих шкафах

ВераВерная

У этих сбрендивших свекровей и сыночки с приветом))) Вот зачем Дмитрий матери ключи дал? Она что, сборщик мебели? Кроватку для Софийки можно было собрать давным-давно, а не ждать дня выписки жены из роддома. И в каком аэропорту Дмитрий не мог встретить Анну? Она что, в другом городе рожала? Вот наплетут авторы ерунды, а мы тут загадки должны разгадывать))) У долбанутой Екатерины Ивановны один интерес был - в личных вещах невестки покопаться, выбрать то, что ей самой понравится, а что она считает излишним для молодой мамочки - отдать хрен знает каким -то её знакомым, ещё и шкатулку с украшениями умыкнуть под шумок. Ну а любимое кашемировое пальто - дорогой подарок мужа - что на верхней полке шкафа делает? Разве ему не на вешалке место? Хорошо, что Анна весь этот цирк сама увидела, ну и соответственно мужу было сказано замки сменить, установить границы, и начать новый этап семейной жизни по их правилам.