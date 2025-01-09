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Русская весна

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Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине

Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть «некоторые преимущества» в конфликте на Украине.

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