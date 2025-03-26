В онлайн-магазинах предложили создать «российские полки» для электроники

Сейчас российские производители занимают лишь 12% рынка электроники из-за сильной конкуренции с иностранными брендами и скептического отношения покупателей к отечественной технике, пишет «Парламентская газета».
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