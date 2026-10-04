Составлен рейтинг самых популярных подарков ко Дню учителя

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Названы самые популярные подарки ко Дню учителя. Как пишут "Известия", на первом месте остаются цветы.
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