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Составлен рейтинг самых популярных подарков ко Дню учителя

Составлен рейтинг самых популярных подарков ко Дню учителя

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Названы самые популярные подарки ко Дню учителя. Как пишут "Известия", на первом месте остаются цветы.

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