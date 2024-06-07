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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Шашков продолжит карьеру в «Парме»

Контракт между пермским клубом и тяжелым форвардом (24 года, 211 см) рассчитан на 3 года. В сезоне-23/24 Шашков выступал за «Цедевиту-Олимпию» и стал вместе с командой чемпионом Словении.

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