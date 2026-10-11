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Аргументы недели

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Зеленского начали сливать: в Конгрессе заявили о саботаже мирных переговоров

Зеленского начали сливать: в Конгрессе заявили о саботаже мирных переговоров

Конгрессвумен Анна Паулина Луна: США предложили Украине крайне выгодные условия, но Зеленский намеренно затягивает переговоры! «Зеленский намеренно затягивает мирные переговоры.

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Геннадий Бережнов

Возможности, которые открываются перед украинцами, огромны, но Клоун то знает, что это за возможности типа Венесуэлы. Однако в данный момент побеждает экономика и Трамп снимает ограничения с России на дизель, да ещё и говорит, с чем я согласен, что продаём то дёшево! А думать о будущем поколении всё таки надо!