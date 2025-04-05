Пушков: итог дела против Ле Пен – возмущение французов и поддержка Трампа

Заказное дело против лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обернулось возмущением французов и поддержкой американского президента Дональда Трампа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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