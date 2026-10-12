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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угочукву будет выступать за «Кадиллак» в качестве юниора в практиках в 2027-м (AutoRacer)

Издание AutoRacer сообщает, что ставший чемпионом «Ф-3» Уго Угочукву выступит в нескольких первых практиках «Ф-1» за «Кадиллак» в следующем сезоне.

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