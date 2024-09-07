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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»

«Ислам не выбирает соперников. Что в UFC предложат, на то он и скажет «да». Вопрос в том, когда он это скажет? Он чемпион, готов драться с любым, не скажет «нет» никому.

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