МИД: Россия знает об участии шведских наемников в боях на Украине

России известно об участии наемников из Швеции в конфликте на Украине в рядах ВСУ. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Швеции Тумаса Ванеска о том, что вербовка шведов посольством Украины в Стокгольме не противоречит международному праву.