Телекоммуникационный кабель по дну Балтийского моря прокладывают Швеция, Финляндия и Эстония. Маршрут стартует от шведского острова Готланд, далее пройдёт к эстонским островам Сааремаа и Хийумаа, выйдет на материковую часть Эстонии и протянется по морскому дну до Хельсинки.