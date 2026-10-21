Телекоммуникационный кабель по дну Балтийского моря прокладывают Швеция, Финляндия и Эстония. Маршрут стартует от шведского острова Готланд, далее пройдёт к эстонским островам Сааремаа и Хийумаа, выйдет на материковую часть Эстонии и протянется по морскому дну до Хельсинки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ АвтоВАЗ и HONGQI ...
- AB Джекпот американс...
- Эрмитаж потребова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым