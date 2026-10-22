ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при России Как показал прошедший в минувшие выходные стартовый этап Гран-при России в Казани, уровень мастерства и уровень конкуренции в нашей серии заметно превосходят уровень международных соревнований, хотя в нынешнем сезоне участникам российской серии и снизили призовые.