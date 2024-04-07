Невиданная "калибровка" в ожидании F-16: Небратьям не удалось "зализать раны"

Калибровку, проведённую российскими военнослужащими в конце марта, можно назвать экстраординарной. Основанием для такого утверждения служат не только калибруемые цели, но и выбор местности - она находится далеко на западных границах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии