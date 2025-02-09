Овечкин забьет в пятом матче кряду? Эксперты оценили шансы еще ближе подойти к рекорду Гретцки

Прекрасную форму набрал Александр Овечкин!Прекрасную форму набрал Александр Овечкин! Он отличился в четырех последних матчах и еще приблизился к великому рекорду Уэйна Гретцки — осталось покрыть расстояние в 15 шайб.
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