Всего ложка на ведро — и петунии буйно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир Юлия СоколоваПетунии — это одни из самых популярных цветущих растений среди российских дачников, и это не удивительно, учитывая их привлекательность и уникальные свойства.