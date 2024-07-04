Всего ложка на ведро — и петунии буйно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир Юлия СоколоваПетунии — это одни из самых популярных цветущих растений среди российских дачников, и это не удивительно, учитывая их привлекательность и уникальные свойства.
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