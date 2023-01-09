ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

Должна ли девушка хранить верность мужчине, за которым она не замужем?

Пока они не женаты, у них нет никаких отношений, и девушка имеет право выбирать.Брак - это единственная форма отношений с точки зрения закона, в юриспруденции есть понятие «супружеская измена», но нет понятия «измена тому с кем я сплю из универа».

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