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Закон, порядок, государство

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В Оренбурге полицейские и и член Общественного совета для гимназистов провели профилактическую квест-игру «Право на жизнь»

В Оренбурге полицейские и и член Общественного совета для гимназистов провели профилактическую квест-игру «Право на жизнь»

В рамках правового месячника при содействии члена Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское», заведующей отделом профилактики наркологических расстройств ГАУЗ «ООКНД» Анны Пьянковой на базе МОАУ «Гимназия № 8» для учащихся 9-х классов проведена квест-игра «Право на жизнь».

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