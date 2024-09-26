Мэру Нью-Йорка предъявлены уголовные обвинения

Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса официально выдвинуты уголовные обвинения. Reuters отмечает, что впервые в истории самого крупного города США его действующий глава обвинен в совершении уголовных преступлений.
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