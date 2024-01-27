Блинкен предложил Греции финансовую помощь в обмен на оружие Украине

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Pool via REUTERS Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции направить оружие киевскому режиму в обмен на то, что Вашингтон выделит Афинам дополнительную финансовую помощь в размере 200 миллионов долларов.
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