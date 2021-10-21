Орловцы не готовы прививать детей от коронавируса

Согласно результатам нового социологического исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны, 3 из 4 однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку.
Согласно результатам нового социологического исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны, 3 из 4 однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку.
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