Орелtimes

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Всё объясняется просто. Уровень грамотности падает со скоростью, которую в ракетостроении ещё осваивать и осваивать. ...Не все жители Бря...
  • галина
    Кругом одно воровство.В Корпорации разв...
  • Саша Николаев
    Мдя и этой твари....15 лет.?? ...Курянку приговори...

Орловцы не готовы прививать детей от коронавируса

Орловцы не готовы прививать детей от коронавируса

Согласно результатам нового социологического исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны, 3 из 4 однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх