Леонид Руси

У нас вся богема, это Овны... В том числе и Шнур, который без трусов выступал ))) А первое воплощение на Земле... коммуникабельности ноль... Но зато они очень духовитые и смешные... А самые старые здесь... это Рыбы... У них 12 - е воплощение... Они старше Овнов на 10000 лет... И если Овен... это белая пешка, то Рыбы... это белый король. Младенец и мудрый старик. Причем, оба чисто мужские знаки зодиака и живут в одном мире... Мир идеалов... самый светлый из миров...