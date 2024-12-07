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Мода и Шоу-бизнес

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«Связь с миром — через кошек и через детей»: Сергей Шнуров стал затворником

«Связь с миром — через кошек и через детей»: Сергей Шнуров стал затворником

В браке с четвертой женой Ольгой Абрамовой у фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова появилось двое детей.

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Комментарии
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Леонид Руси
У нас вся богема, это Овны... В том числе и Шнур, который без трусов выступал ))) А первое воплощение на Земле... коммуникабельности ноль... Но зато они очень духовитые и смешные... А самые старые здесь... это Рыбы... У них 12 - е воплощение... Они старше Овнов на 10000 лет... И если Овен... это белая пешка, то Рыбы... это белый король. Младенец и мудрый старик. Причем, оба чисто мужские знаки зодиака и живут в одном мире... Мир идеалов... самый светлый из миров...
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9 час.
Elena Dmitrieva
Куку
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16 мин.

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