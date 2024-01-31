Сегодня без электричества окажутся населенные пункты на севере и юге Астраханской области

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В среду, 31 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах (с 09:00 до 18:00, с 10:00 до 15:00, с 13:00 до 20:00); Ахтубинский район – г.