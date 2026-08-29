Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области!

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области миновала. Ночью были уничтожены три беспилотника над Воронежем и двумя районами области, пострадавших и разрушений нет.
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