Успех Лерчек: почему она избежала тюрьмы, в отличие от Блиновской Елена ГалицкаяВалерия Чекалина, более известная как Лерчек, разъяснила причины своего избежания заключения в СИЗО в связи с налоговым делом, в отличие от Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», сообщают журналисты сайта ftimes.