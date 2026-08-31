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Настя Каменских выступила против "ура‑патриотизма" и ущемления русского языка на Украине

Настя Каменских выступила против "ура‑патриотизма" и ущемления русского языка на Украине

Артистка сравнила языковую дискриминацию с расовой Настя Каменских, бывшая участница дуэта "Потап и Настя", высказалась против дискриминации русского языка и текущей ситуации на Украине.

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