Несовершеннолетний подросток Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа

16-летний юноша теперь совмещает сразу несколько должностей в силовом аппарате Чечни.Сын главы Чечни Адам Кадыров является начальником отдела обеспечения безопасности руководителя республики, а с сегодняшнего дня также назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.
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