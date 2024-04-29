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Несовершеннолетний подросток Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа

Несовершеннолетний подросток Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа

16-летний юноша теперь совмещает сразу несколько должностей в силовом аппарате Чечни.Сын главы Чечни Адам Кадыров является начальником отдела обеспечения безопасности руководителя республики, а с сегодняшнего дня также назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
ну это уже дно .... а в общем если сам дон каДыров имеет ученую степень не умея связать двух слов то почему не имеющему даже законченного среднего образования сыночку не стать куратором университета.
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13 час.

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