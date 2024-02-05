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Директор "Авиапорта" Пантелеев: запрет на рассаживание семей приведет к росту цен

Директор "Авиапорта" Пантелеев: запрет на рассаживание семей приведет к росту цен

Запрет авиакомпаниям рассаживать родителей с детьми в самолетах станет дополнительной нагрузкой, которая, в числе прочего, спровоцирует рост цен на билеты, считает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

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