Директор "Авиапорта" Пантелеев: запрет на рассаживание семей приведет к росту цен

Запрет авиакомпаниям рассаживать родителей с детьми в самолетах станет дополнительной нагрузкой, которая, в числе прочего, спровоцирует рост цен на билеты, считает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
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