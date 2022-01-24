Царьград

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Минтуризма Кузбасса приравнял хостелы к гостиницам в условиях антиковидных ограничений

Минтуризма Кузбасса приравнял хостелы к гостиницам в условиях антиковидных ограничений

В Минтуризма Кузбасса “Царьграду” рассказали, в каких видах гостиниц нужно предъявлять QR-код и результаты ПЦР-теста для заселения, и распространяется ли данное правило на весь гостиничный комплекс региона или речь только о гостиницах в Шерегеше.

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