📌 27 октября в ВолГАУ состоится День открытых дверей 🔔Начало в 10:00 в Актовом зале ✔️ Будущие студенты Волгоградского аграрного университета узнают о возможностях вуза и особенностях приёма в 2025 году.
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📌 27 октября в ВолГАУ состоится День открытых дверей 🔔Начало в 10:00 в Актовом зале ✔️ Будущие студенты Волгоградского аграрного университета узнают о возможностях вуза и особенностях приёма в 2025 году.