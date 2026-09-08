Милана Стар — только начало: как дети-звёзды превратили работу родителей в семейный бизнес

Когда Милане Стар исполнилось 15 лет, мама подарила ей квартиру в Москве. Сам подарок быстро стал громким инфоповодом, но куда интереснее оказался другой вопрос: насколько большим должен быть проект вокруг подростка, если его концерты, клипы и соцсети уже работают как полноценный бизнес? С самой Миланой сравнить доходы напрямую нельзя: публичных данных, которые доказывали бы, что […] .