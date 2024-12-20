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Конгресс США не принял законопроект о временном финансировании правительства

Конгресс США не принял законопроект о временном финансировании правительства

Global Look Press/CHROMORANGE/Gunter Fischer Члены палаты представителей конгресса США проголосовали против новой версии законопроекта о временном бюджете, который бы позволил избежать частичной остановки финансирования (так называемого шатдауна) американского правительства.

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