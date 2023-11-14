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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Буран» расторг контракт с Арзамасцевым. У защитника 0+2 и «минус 7» в 22 матчах в сезоне ВХЛ

31-летний защитник стал игроком клуба из Воронежа в августе.  Он провел за команду 22 матча в Olimpbet ВХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 7».

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